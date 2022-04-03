Зеленский к россиянам: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили
Обращение Президента Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские зверства Киевской области.
"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - написал Владимир Зеленский.
Также Президент обратился к российским матерям.
"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", - сказав лідер української держави.
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Комментарии (1)
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aleks68
03.04.2022 в 18:39
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