Зеленский к россиянам: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили

кому это всё рассказываешь?в скрепной помойке большинству на это на....ть.для ватной мрази главное получить деньги за убитого "героя" или ждать не привезёт ли такой "герой"что-нибудь домой из награбленного в Украине.разговаривать с упоротым быдлом бесполезно.