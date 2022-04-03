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Глава Белого Дома: Война далека до финала - путин перебрасывает войска на Восток Украины

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США будет продолжать поддерживать Украину

Глава Белого Дома: Война далека до финала - путин перебрасывает войска на Восток Украины

Новина українською

Глава аппарата Белого Дома США Рон Клейн заявил, что российская война против Украины еще далека до финала.

Американский политик заявляет, что путин не выводит войска с Черниговщины и Киевщины, а перегруппировывает их на Восток Украины.

"Есть много доказательств того, что путин просто выводит свои войска из северной части Украины, чтобы перебросить их на Восток и возобновить там боевые действия.

Я вам повторю слова президента Зеленского: сдача Востока Украины для него неприемлема. И мы собираемся поддержать его военной, экономической и гуманитарной помощью", – отмечает Клейн.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ABC

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