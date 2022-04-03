Глава Белого Дома: Война далека до финала - путин перебрасывает войска на Восток Украины
США будет продолжать поддерживать Украину
Глава аппарата Белого Дома США Рон Клейн заявил, что российская война против Украины еще далека до финала.
Американский политик заявляет, что путин не выводит войска с Черниговщины и Киевщины, а перегруппировывает их на Восток Украины.
"Есть много доказательств того, что путин просто выводит свои войска из северной части Украины, чтобы перебросить их на Восток и возобновить там боевые действия.
Я вам повторю слова президента Зеленского: сдача Востока Украины для него неприемлема. И мы собираемся поддержать его военной, экономической и гуманитарной помощью", – отмечает Клейн.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ABC
Популярное сейчас
- В Венгрии проходят парламентские выборы. Пророссийские силы могут проиграть
- Им еще кто-то верит? Кадыровцы под видом российской гуманитарки раздают на камеру украинские продукты
- Трансфер Де Пены, награда Ярмоленко, дата первого матча Динамо. Главные новости за 2 апреля
- Едут и светятся: рашистов увозят из Чернобыльской зоны после облучения
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...