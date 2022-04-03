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Хорошая работа! Минобороны Украины показали как уничтожают российские тигры

Общие новости
(1 голосов)

"Аналогов нет", - говорили они

Хорошая работа! Минобороны Украины показали как уничтожают российские тигры

Новина українською

Украинские защитники продолжают очищать нашу землю от российских оккупантов.

Министерство обороны Украины опубликовало видео, как ВСУ уничтожает вражеские бронетранспортеры "Тигр".

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В статье: война с Россией
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