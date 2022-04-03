Хорошая работа! Минобороны Украины показали как уничтожают российские тигры
"Аналогов нет", - говорили они
Украинские защитники продолжают очищать нашу землю от российских оккупантов.
Министерство обороны Украины опубликовало видео, как ВСУ уничтожает вражеские бронетранспортеры "Тигр".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Приходится изворачиваться, как вьюн. Российский телеканал прервал трансляцию матча Бундеслиги из-за проукраинских баннеров
- В Венгрии проходят парламентские выборы. Пророссийские силы могут проиграть
- Зеленский о премьер-министре Венгрии: Орбан, видимо, потерял честь где-то в контактах с Москвой
- Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...