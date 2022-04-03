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Не определились. Премьер Грузии опроверг слова президентки страны о присоединении к санкциям против рф

Общие новости
(1 голосов)

Два органа власти в Сакартвело сообщают абсолютно разную информацию

Не определились. Премьер Грузии опроверг слова президентки страны о присоединении к санкциям против рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в комментарии СМИ сообщил, что страна не будет вводить санкции против террористической организации "российская федерация" из-за вторжения на суверенные украинские земли.

"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа.

Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - цитирует слова премьера издание newsgeorgia.ge.

Напомним, что первого апреля Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что страна уже присоединилась к санкциям против рф. Однако тогда она не смогла сообщить, какие именно сакнции были наложены, потому что не имеет полномочий их объявлять.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
03.04.2022 в 18:53
уроды.хорошо сидеть на двух стульях?
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