Не определились. Премьер Грузии опроверг слова президентки страны о присоединении к санкциям против рф
Два органа власти в Сакартвело сообщают абсолютно разную информацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в комментарии СМИ сообщил, что страна не будет вводить санкции против террористической организации "российская федерация" из-за вторжения на суверенные украинские земли.
"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа.
Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - цитирует слова премьера издание newsgeorgia.ge.
Напомним, что первого апреля Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что
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