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Генштаб: россия перебрасывает силы в зону ООС. ВСУ наносят потери оккупантам в районе Харькова

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Также ВСУ уничтожили заместителя командира 83-й бригады

Генштаб: россия перебрасывает силы в зону ООС. ВСУ наносят потери оккупантам в районе Харькова

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск.

Подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

Также Генштаб отметил очередные потери российских оккупантов: в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80 процентов личного состава.

Также из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.

"Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в уволенных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные учреждения. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо", - добавляет Генштаб ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ВСУ

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