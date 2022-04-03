Враг выводит войска из района Сум и завершает вывод на Северском направлении

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг начал отвод подразделений из района города Сумы. Также подразделения рашистов выводятся из Северского направления на территорию республики беларусь.

"В связи с началом отвода подразделений вооруженных сил российской федерации из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях.

В Северской области завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный пограничниками республики беларусь не проводится. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество", - говорится в заявлении Генштаба.