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Враг выводит войска из района Сум и завершает вывод на Северском направлении

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Основные силы передислоцируются в сторону ООС

Враг выводит войска из района Сум и завершает вывод на Северском направлении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг начал отвод подразделений из района города Сумы. Также подразделения рашистов выводятся из Северского направления на территорию республики беларусь.

"В связи с началом отвода подразделений вооруженных сил российской федерации из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях.

В Северской области завершается отвод подразделений оккупационных войск на территорию беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный пограничниками республики беларусь не проводится. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество", - говорится в заявлении Генштаба.

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В статье: война с Россией
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