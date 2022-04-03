Макрон о зверствах россиян в Буче: Власти России ответят за эти преступления
Так и будет
Фото: instagram Soazig de la Moissonnière
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал военные преступления Армии России в Буче под Киевом:
"На фотографии, которые мы получаем из Бучи, освобожденного города близ Киева, невыносимо смотреть. Сотни гнусно убитых мирных жителей на улицах. Мои соболезнования потерпевшим, моя поддержка украинцам. Власти России ответят за эти преступления".
Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил о том, что после возвращения Украиной контроля над городом, в братских могилах были захоронены 280 человек.
Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 3, 2022
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