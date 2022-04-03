УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Макрон о зверствах россиян в Буче: Власти России ответят за эти преступления
В тренде

Макрон о зверствах россиян в Буче: Власти России ответят за эти преступления

Общие новости
(1 голосов)

Так и будет

Макрон о зверствах россиян в Буче: Власти России ответят за эти преступления

Фото: instagram Soazig de la Moissonnière

UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал военные преступления Армии России в Буче под Киевом:

"На фотографии, которые мы получаем из Бучи, освобожденного города близ Киева, невыносимо смотреть. Сотни гнусно убитых мирных жителей на улицах. Мои соболезнования потерпевшим, моя поддержка украинцам. Власти России ответят за эти преступления".

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил о том, что после возвращения Украиной контроля над городом, в братских могилах были захоронены 280 человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Буча
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виталий1981 (Україна)
03.04.2022 в 19:54
Як відповість? По телефону, коли ти знову хy#@y телефонуватимеш?
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...