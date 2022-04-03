Макрон о зверствах россиян в Буче: Власти России ответят за эти преступления

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал военные преступления Армии России в Буче под Киевом:

"На фотографии, которые мы получаем из Бучи, освобожденного города близ Киева, невыносимо смотреть. Сотни гнусно убитых мирных жителей на улицах. Мои соболезнования потерпевшим, моя поддержка украинцам. Власти России ответят за эти преступления".

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил о том, что после возвращения Украиной контроля над городом, в братских могилах были захоронены 280 человек.