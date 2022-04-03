Сложно сказать, как мы можем вести какие-то переговоры с рф. Но, как президент, я должен это сделать - Зеленский
Кожен має бути покараний
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины Владимир Зеленский принял участие по видеосвязи в американском ток-шоу Face the Nation. Зеленский осуждает россию за попытку стереть с лица земли украинскую нацию и заявил, что нет другого пути, кроме диалога, чтобы прекратить войну. Его слова приводит The Guardian.
"Это геноцид, уничтожение целой нации и народа. Мы граждане Украины, у нас более 100 национальностей. Речь идет об уничтожении и истреблении всех этих национальностей.
Когда мы находим людей со связанными за спиной руками и обезглавленными, я таких вещей не понимаю. Я не понимаю детей, которых убивали и пытали. Этим преступникам было недостаточно просто убить? Может быть, они хотели забрать золото или стиральные машины, когда убивали, но они также пытали их, когда делали это.
Было бы несправедливо привлекать к ответственности только путина. Все военачальники, все, кто отдавал указания и распоряжения, должны понести соответствующее наказание. Все должно быть по справедливости, как решит цивилизованный мир. Мы верим в справедливость, в справедливость западного мира.
Сложно сказать, как после всего того, что было сделано, мы можем вести какие-то переговоры с россией. Это на личном уровне. Но, как президент, я должен это сделать. Нет другого пути, кроме диалога, если мы не хотим, чтобы погибли сотни тысяч или миллионы, но я даже не могу собраться, когда идет обстрел. Итак, во-первых, прекращение огня. Тогда мы можем провести встречу", - сказал украинский Президент.
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