В Харькове погибли 23 украинца. Идут сложные бои в Изюмском направлении
Ситуация в Харьковской области остается тяжелой
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области по состоянию на вечер 3 апреля.
"Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. На данный момент 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве еще устанавливается.
Есть угрозы ракетных ударов в Лозовской общине, рекомендуем эвакуировать население. Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавщины.
По области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Именно сегодня в районе Изюма воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34. Пилота взяли в плен.
Постоянно работаем над обеспечением гуманитарной помощи. Харьковская область получила от Правительства Польши более 600 тонн продуктов питания, уже приступили к распределению грузов на общины области", - сказал Синегубов.
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