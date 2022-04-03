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В Харькове погибли 23 украинца. Идут сложные бои в Изюмском направлении

Общие новости
(2 голосов)

Ситуация в Харьковской области остается тяжелой

В Харькове погибли 23 украинца. Идут сложные бои в Изюмском направлении

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области по состоянию на вечер 3 апреля.

"Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. На данный момент 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве еще устанавливается.

Есть угрозы ракетных ударов в Лозовской общине, рекомендуем эвакуировать население. Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавщины.

По области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Именно сегодня в районе Изюма воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34. Пилота взяли в плен.

Постоянно работаем над обеспечением гуманитарной помощи. Харьковская область получила от Правительства Польши более 600 тонн продуктов питания, уже приступили к распределению грузов на общины области", - сказал Синегубов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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ЛеваХарьков (Харків)
03.04.2022 в 20:16
Журналюги, чому погано виконнуєте свою роботу. 23 людини від обстрілу постраджало, а не загинуло. Нащо лякаєте посполитих?
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