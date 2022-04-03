Подоляк: Зачем россияне брали крематории? Это спланированный геноцид украинцев

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал российскую кровавую резню мирных жителей в Буче и рассказал, что оккупанты готовили переносные крематории для того, чтобы скрыть военные преступления.

"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами росгвардии. Но за ними всегда шли мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление?

Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", – заявил Подоляк.