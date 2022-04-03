Подоляк: Зачем россияне брали крематории? Это спланированный геноцид украинцев
Запланированные военные преступления!
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал российскую кровавую резню мирных жителей в Буче и рассказал, что оккупанты готовили переносные крематории для того, чтобы скрыть военные преступления.
"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами росгвардии. Но за ними всегда шли мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление?
Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", – заявил Подоляк.
???????? came in ???????? with military bands and columns of the Rosguard. But they were followed by mobile crematories. Why do you need them if you don’t believe in resistance? Now we know - to hide war crimes. This is not a performer's mistake. This is a planned genocide. #BuchaMassacre pic.twitter.com/koRdQbtbX8— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022
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