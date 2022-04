Подоляк: Зачем россияне брали крематории? Это спланированный геноцид украинцев

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал российскую кровавую резню мирных жителей в Буче и рассказал, что оккупанты готовили переносные крематории для того, чтобы скрыть военные преступления.

