В Украине уничтожен командир кадыровцев руслан азизов
Кадырову, дон, приготовиться
Фото: t.me/khasan_khalitov_99
На территории суверенной Украины уничтожен командир "кадыровцев" Руслан Азизов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ичкерийский блогер Хасан Халитов.
Он прикрепил к посту перехват телефонного разговора. В нём один из представителей чеченской банды рассказывает, "что им дышать не дают , что их жестко обстреливают , они устали напуганны хотят домой". Также он сообщил, что руслан азизов по кличке "Стингер" уничтожен.
Ранее мы сообщали, что
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