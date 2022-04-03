В Украине уничтожен командир кадыровцев руслан азизов

На территории суверенной Украины уничтожен командир "кадыровцев" Руслан Азизов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ичкерийский блогер Хасан Халитов.

Он прикрепил к посту перехват телефонного разговора. В нём один из представителей чеченской банды рассказывает, "что им дышать не дают , что их жестко обстреливают , они устали напуганны хотят домой". Также он сообщил, что руслан азизов по кличке "Стингер" уничтожен.