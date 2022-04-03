Столтенберг: Если Финляндия и Швеция решат присоединиться к НАТО, мы будем этому очень рады

Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что скандинавские страны могут рассчитывать на быстрое вхождение в состав Альянса. Журналист американского телеканала спросил, каково будущее по поводу расширения Альянса на север.

"Только Финляндии решать своё будущее. Это то решение, которое раша не поддержит. Они уже пытались запугать Финляндию, заявляя, что за этим решением могут быть последствия. У нас есть диалог с лидерами Финляндии и также Швеции. Поэтому если они решат присоединиться к Альянсу, мы будем этому очень рады и сможем найти способ сделать это достаточно быстро", - сказал Столтенберг.