УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Столтенберг: Если Финляндия и Швеция решат присоединиться к НАТО, мы будем этому очень рады
В тренде

Столтенберг: Если Финляндия и Швеция решат присоединиться к НАТО, мы будем этому очень рады

Общие новости
(1 голосов)

Альянс может расшириться на север Европы

Столтенберг: Если Финляндия и Швеция решат присоединиться к НАТО, мы будем этому очень рады

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что скандинавские страны могут рассчитывать на быстрое вхождение в состав Альянса. Журналист американского телеканала спросил, каково будущее по поводу расширения Альянса на север.

"Только Финляндии решать своё будущее. Это то решение, которое раша не поддержит. Они уже пытались запугать Финляндию, заявляя, что за этим решением могут быть последствия.

У нас есть диалог с лидерами Финляндии и также Швеции. Поэтому если они решат присоединиться к Альянсу, мы будем этому очень рады и сможем найти способ сделать это достаточно быстро", - сказал Столтенберг.

Напомним, что этот же господин уже неоднократно намекал, что НАТО не видит в своих рядах Украину, но в то же время регулярно высказывал "обеспокоенность" происходящим на украинской земле. В то же время, Столтенберг сообщал, что нет никаких ограничений для поставок оружия нашим защитникам от стран-членов Альянса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Йенс Столтенберг НАТО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...