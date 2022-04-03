УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Пора сделать все, чтобы преступления российских военных стали последним проявлением зла
В тренде

Зеленский: Пора сделать все, чтобы преступления российских военных стали последним проявлением зла

Общие новости
(1 голосов)

Президент обратился к украинцам и миру

Зеленский: Пора сделать все, чтобы преступления российских военных стали последним проявлением зла

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне кровавых преступлений российских оккупантов обратился к украинцам.

"Мир уже видел много военных преступлений. В разные времена. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан", - сказал Владимир Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
velbag (Полтава)
03.04.2022 в 21:17
час робити цих тварюк нашими гарантами. так,ЗЕлупа?
Ответить
0
-3
Черноморчик (Одесса )
03.04.2022 в 21:36
бросай бухать . остаток мозга пропьешь . правильно он сказал . будем как моссад находить и убивать везде всех гадов , которые здесь зверствовали .
Ответить
+1
-1
velbag (Полтава)
03.04.2022 в 21:40
іді вслєд за корабльом козломордих
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
03.04.2022 в 22:00
дебила ты кусок, пошел нахер отсюда
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
03.04.2022 в 22:00
.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...