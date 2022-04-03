Зеленский: Пора сделать все, чтобы преступления российских военных стали последним проявлением зла
Президент обратился к украинцам и миру
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне кровавых преступлений российских оккупантов обратился к украинцам.
"Мир уже видел много военных преступлений. В разные времена. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан", - сказал Владимир Зеленский.
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Комментарии (5)
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velbag (Полтава)
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