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  3. Парад лицемерия в центре Европы. Автопробег кровавого режима путина в Берлине
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Парад лицемерия в центре Европы. Автопробег кровавого режима путина в Берлине

Общие новости
(11 голосов)

Снова "толерантная" позиция Европы?

Парад лицемерия в центре Европы. Автопробег кровавого режима путина в Берлине

Новина українською

Сегодня в центре Германии поклонники кровавого режима путина провели автопробег.

По улицам Берлина проехалась колонна автомобилей с разными флагами: СССР, России, Казахстана, а также Воздушно-десантных войск ВС РФ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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alex69 (Париж)
03.04.2022 в 22:03
І на все це влада Німеччини безкарно дивилася?!!!
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