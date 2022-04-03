Парад лицемерия в центре Европы. Автопробег кровавого режима путина в Берлине
Снова "толерантная" позиция Европы?
Сегодня в центре Германии поклонники кровавого режима путина провели автопробег.
По улицам Берлина проехалась колонна автомобилей с разными флагами: СССР, России, Казахстана, а также Воздушно-десантных войск ВС РФ.
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Комментарии (1)
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alex69 (Париж)
03.04.2022 в 22:03
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