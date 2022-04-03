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Зеленский призвал Меркель и Саркози посетить Бучу, чтобы увидеть результаты уступок для россии

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Зеленский призвал Меркель и Саркози посетить Бучу, чтобы увидеть результаты уступок для россии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывших лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Николя Саркози посетить трагический город Буча и увидеть на собственные глаза кровавые преступления рашистов.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок россии. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", – заявил Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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