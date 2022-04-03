Зеленский призвал Меркель и Саркози посетить Бучу, чтобы увидеть результаты уступок для россии
Осознать к чему привела "дружба" Европы с рф
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывших лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Николя Саркози посетить трагический город Буча и увидеть на собственные глаза кровавые преступления рашистов.
"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок россии. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", – заявил Владимир Зеленский.
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