УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину путина
В тренде

Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину путина

Общие новости
(2 голосов)

Странам ЕС нужно брать пример с Великобритании

Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину путина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на кровавые военные преступления российских оккупантов в Киевской области.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину путина", – заявил премьер-министр.

Также Борис Джонсон сказал, что после "отвратительных нападений на мирных жителей" со стороны россии в Буче и Ирпене, Великобритания ужесточит санкции против россии, а также усилит помощь в военной сфере для Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Борис Джонсон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Boris Johnson

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...