Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину путина
Странам ЕС нужно брать пример с Великобритании
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на кровавые военные преступления российских оккупантов в Киевской области.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину путина", – заявил премьер-министр.
Также Борис Джонсон сказал, что после "отвратительных нападений на мирных жителей" со стороны россии в Буче и Ирпене, Великобритания ужесточит санкции против россии, а также усилит помощь в военной сфере для Украине.
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Источник:Boris Johnson
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