Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на кровавые военные преступления российских оккупантов в Киевской области.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину путина", – заявил премьер-министр.

Также Борис Джонсон сказал, что после "отвратительных нападений на мирных жителей" со стороны россии в Буче и Ирпене, Великобритания ужесточит санкции против россии, а также усилит помощь в военной сфере для Украине.