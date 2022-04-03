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Венедиктова: Надеюсь, что вы никогда не увидите материалы дел оккупантов

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Генпрокурор о преступлениях оккупантов

Венедиктова: Надеюсь, что вы никогда не увидите материалы дел оккупантов

Новина українською

Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова прокомментировала кровавые военные преступления российских военных против украинского мирного населения.

"россия будет отвечать за свои преступления. Хотя с человеческой точки зрения очень трудно создать соизмеримое наказание за все зверства.

Я смотрю материалы дела. Надеюсь, что вы этого никогда не увидите. Однако я генпрокурор и буду обвинять их на всех международных площадках. Поэтому никакой беспристрастности этим негодяям и их адвокатам не дам", - сказала Венедиктова.

Также Венедиктова заявила, что в скором времени украинцы узнают о преступлениях россиян в других регионах нашей страны.

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В статье: война с Россией Ирина Венедиктова
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Источник:
24 канал

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