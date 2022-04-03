Венедиктова: Надеюсь, что вы никогда не увидите материалы дел оккупантов

Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова прокомментировала кровавые военные преступления российских военных против украинского мирного населения.

"россия будет отвечать за свои преступления. Хотя с человеческой точки зрения очень трудно создать соизмеримое наказание за все зверства.

Я смотрю материалы дела. Надеюсь, что вы этого никогда не увидите. Однако я генпрокурор и буду обвинять их на всех международных площадках. Поэтому никакой беспристрастности этим негодяям и их адвокатам не дам", - сказала Венедиктова.