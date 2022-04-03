Венедиктова: Надеюсь, что вы никогда не увидите материалы дел оккупантов
Генпрокурор о преступлениях оккупантов
Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова прокомментировала кровавые военные преступления российских военных против украинского мирного населения.
"россия будет отвечать за свои преступления. Хотя с человеческой точки зрения очень трудно создать соизмеримое наказание за все зверства.
Я смотрю материалы дела. Надеюсь, что вы этого никогда не увидите. Однако я генпрокурор и буду обвинять их на всех международных площадках. Поэтому никакой беспристрастности этим негодяям и их адвокатам не дам", - сказала Венедиктова.
Также Венедиктова заявила, что в скором времени украинцы узнают о преступлениях россиян в других регионах нашей страны.
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