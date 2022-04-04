Сегодня удалось эвакуировать 2 694 украинца
Ирина Верещук о работе гуманитарных коридоров
ОП
Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 3 апреля.
▪️ Всего за сегодня эвакуировано 2 694 человека.
▪️ По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 469 мариупольцев.
▪️10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку.
▪️ Также удалось пройти блокпосты и колонне автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска.
▪️ В город Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь.
▪️ Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.
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