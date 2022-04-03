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По городам Украины прогремела волна взрывов

Общие новости
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Военные преступники кровавого режима путина!

По городам Украины прогремела волна взрывов

Новина українською

Российские оккупанты продолжают жестоко бомбить Украинские города.

Вечером 3-го апреля по Украине прокатилась волна взрывов.

Сообщается, что рашисты нанесли ракетные удары в Тернополе, Ивано-Франковске, Коломые, Харькове, а также Ровенской и Хмельницкой областях.

Примечательно, что за 40 минут до взрывов Белорусские ТГ каналы сообщили о вылете истребителей.

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В статье: война с Россией
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