По городам Украины прогремела волна взрывов
Военные преступники кровавого режима путина!
Российские оккупанты продолжают жестоко бомбить Украинские города.
Вечером 3-го апреля по Украине прокатилась волна взрывов.
Сообщается, что рашисты нанесли ракетные удары в Тернополе, Ивано-Франковске, Коломые, Харькове, а также Ровенской и Хмельницкой областях.
Примечательно, что за 40 минут до взрывов Белорусские ТГ каналы сообщили о вылете истребителей.
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