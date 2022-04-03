По городам Украины прогремела волна взрывов

Российские оккупанты продолжают жестоко бомбить Украинские города.

Вечером 3-го апреля по Украине прокатилась волна взрывов.

Сообщается, что рашисты нанесли ракетные удары в Тернополе, Ивано-Франковске, Коломые, Харькове, а также Ровенской и Хмельницкой областях.

Примечательно, что за 40 минут до взрывов Белорусские ТГ каналы сообщили о вылете истребителей.