Зеленский: Концентрированное зло, называющее себя армией, заслуживает только смерти
"Это ублюдки, которые не умеют иначе"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал смерти всем российским палачам, которые издевались над гражданскими украинцами в Киевской области.
"Повсеместные последствия мародерства. На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры. Которые называют себя армией. И которые заслуживают только смерти после того, что они совершили.
Хочу, чтобы вы это осознавали. Мы выгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем русских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Ибо такова природа русских военных, пришедших на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы.
Все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и Совета Безопасности ООН во вторник.
Обязательно будет и новый санкционный пакет против России. Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю", - сказал Президент.
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