Посольство США: Мир должен знать о случившемся в Буче, и все должны действовать
Реакция западных партнеров на российские зверства
Getty Images / Global Images Ukraine
Посольство США в Киеве отреагировало на военные преступления российских военных в Киевской области.
"Фото из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасающие. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать о случившемся, и мы все должны действовать", - говорится в сообщении .
The images coming out of Bucha and other areas abandoned by Putin’s forces are horrific. The U.S. government is committed to pursuing accountability using every tool available. We can not stand quiet, the world needs to know what happened, and we all must act.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 3, 2022
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