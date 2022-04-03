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Посольство США: Мир должен знать о случившемся в Буче, и все должны действовать

Общие новости
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Реакция западных партнеров на российские зверства

Посольство США: Мир должен знать о случившемся в Буче, и все должны действовать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посольство США в Киеве отреагировало на военные преступления российских военных в Киевской области.

"Фото из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасающие. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать о случившемся, и мы все должны действовать", - говорится в сообщении .

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В статье: война с Россией
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