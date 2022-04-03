Посольство США: Мир должен знать о случившемся в Буче, и все должны действовать

Посольство США в Киеве отреагировало на военные преступления российских военных в Киевской области.

"Фото из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасающие. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать о случившемся, и мы все должны действовать", - говорится в сообщении .