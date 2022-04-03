ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Черниговской области

Оперативное командование "Север" сообщает об очередных успехах наших военнослужащих.

Сегодня наши защитники освободили населенные пункты Колычовка, Ягодное, Ивановка в Черниговской области.

"Количевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны.

Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали.

В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь", - говорится в сообщении ОП "Север"