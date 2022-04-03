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Глава Донецкой администрации призывает гражданское население покинуть регион

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Это связано с увеличением боевых действий в Донецкой области

Глава Донецкой администрации призывает гражданское население покинуть регион

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко призвал гражданское население по возможности покинуть область. Об этом он сказал во время единственного телемарафона. Это связано с увеличением боевых действий, которые в ближайшее время могут начаться в регионе.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем выезжать. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, как, каким путем они будут ехать. Чем меньше будет людей, тем легче будет защищать территорию.

Враг именно местное население использует, чтобы достичь своих дерзких планов. Это мы понимаем и видим тенденцию к увеличению. Уже 140 тысяч вывезено только с территории кроме города Мариуполя. И это происходит каждый день. К сожалению, есть человеческий фактор. Когда уже становится горячо и эвакуация будет происходить крайне сложно или вообще невозможно, тогда люди начинают торопиться. Но приходится приводить им такие ужасные примеры, что происходит в блокадном Мариуполе", – сказал Кириленко.

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В статье: война с Россией Павел Кириленко
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