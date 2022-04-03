Глава Донецкой администрации призывает гражданское население покинуть регион

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко призвал гражданское население по возможности покинуть область. Об этом он сказал во время единственного телемарафона. Это связано с увеличением боевых действий, которые в ближайшее время могут начаться в регионе.

"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем выезжать. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, как, каким путем они будут ехать. Чем меньше будет людей, тем легче будет защищать территорию.

Враг именно местное население использует, чтобы достичь своих дерзких планов. Это мы понимаем и видим тенденцию к увеличению. Уже 140 тысяч вывезено только с территории кроме города Мариуполя. И это происходит каждый день. К сожалению, есть человеческий фактор. Когда уже становится горячо и эвакуация будет происходить крайне сложно или вообще невозможно, тогда люди начинают торопиться. Но приходится приводить им такие ужасные примеры, что происходит в блокадном Мариуполе", – сказал Кириленко.