Глава Донецкой администрации призывает гражданское население покинуть регион
Это связано с увеличением боевых действий в Донецкой области
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко призвал гражданское население по возможности покинуть область. Об этом он сказал во время единственного телемарафона. Это связано с увеличением боевых действий, которые в ближайшее время могут начаться в регионе.
"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем выезжать. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, как, каким путем они будут ехать. Чем меньше будет людей, тем легче будет защищать территорию.
Враг именно местное население использует, чтобы достичь своих дерзких планов. Это мы понимаем и видим тенденцию к увеличению. Уже 140 тысяч вывезено только с территории кроме города Мариуполя. И это происходит каждый день. К сожалению, есть человеческий фактор. Когда уже становится горячо и эвакуация будет происходить крайне сложно или вообще невозможно, тогда люди начинают торопиться. Но приходится приводить им такие ужасные примеры, что происходит в блокадном Мариуполе", – сказал Кириленко.
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