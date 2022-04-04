Группа расследователей Investigate Europe опубликовала отчёт о поставках вооружения в террористическую организацию "российская федерация" с 2014 года, когда на эту недострану было наложено эмбарго. Исследователи использовали только открытые данные, которые утверждают, что как минимум до 2020 года члены ЕС поставляли вооружение в концлагерь владимира путина.

10 членов организации с 2014 по 2020 годы поставили в Мордор вооружения на общую сумму в 346 млн евро. Сюда входят ракеты, бомбы, торпеды, пушки, транспорные средства и корабли.

Напомним, что в 2014 году решением ЕС на россию были запрещены прямые или косвенные поставки, передача или экспорт вооружений, а также связанных с ним средств всех видов, военизированную технику и запчасти к ним.

Но это не остановило страны Евросоюза для выдачи лицензий на поставки вооружения. Самый большой болт на это положили во Франции, которая вооружила главного врага всей Европы прямо сейчас на сумму в 152 млн евро. На втором месте - Германия, которая поставила на россию вооружение на 121 млн евро. Обе страны в сумме поставили кремлю 79% всего вооружения, которое предоставило ЕС.

В 2014-м французские власти отправляли в Мордор "химические и биологические реагенты, средства для подавления беспорядков, радиоактивных материалов и сопутствующих материалов". Немецкая сторона отрицала поставки на россию, потому что большинство из них проходили как "материалы двойного значения".

Совершенно не почётное третье место в этом рейтинге занимает Италия. На сумму в 22 млн евро из "сапога" на россию уехали наземные транспортные средства. С января по ноябрь 2021-го года итальянцы "удобрили" российскую землю оружием и боеприпасами ещё на 21.9 млн ерво.

Гораздо меньший масштаб поставок был от других стран ЕС: Австрии, Болгарии, Чехии, Словакии, Финляндии, Испании и Хорватии. Из Чехии ехали беспилотники, из Австрии - гладкоствольное оружие калибром 20 мм, из Болгарии - надводные/подводные корабли и запчасти к ним, а также "технологий" для "разработки", "производства" или "использования" предметов, включенных в Общий военный список ЕС".