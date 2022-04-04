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ВСУ серьезно повредили элитный российский фрегат

Общие новости
(3 голосов)

Отправили русский военный корабль по известному направлению

ВСУ серьезно повредили элитный российский фрегат

Новина українською

Украинские военнослужащие продолжаю очищать не только землю Украины, но и воду.

Сегодня Военно-морские сили Украины в результате огневого удара нанесли серьезно повреждение российскому фрегату проекта 11356Р.

Как сообщают в СМИ, был поврежден борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот вражеский корабль неоднократно атаковал ракетными ударами мирные украинские города.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.04.2022 в 01:17
инфа из википедии; В качестве главной энергетической установки типа COGAG используется одна украинскаядвухвальная газо-газотурбинная установка ГГТУ-М7Н1 "заря-машпроект"
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