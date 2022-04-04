ВСУ серьезно повредили элитный российский фрегат
Отправили русский военный корабль по известному направлению
Украинские военнослужащие продолжаю очищать не только землю Украины, но и воду.
Сегодня Военно-морские сили Украины в результате огневого удара нанесли серьезно повреждение российскому фрегату проекта 11356Р.
Как сообщают в СМИ, был поврежден борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот вражеский корабль неоднократно атаковал ракетными ударами мирные украинские города.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Думская - Новости Одессы
Популярное сейчас
- Макрон о зверствах россиян в Буче: Власти России ответят за эти преступления
- Reuters: Недалеко от Белгорода, что у границы с Украиной, снова прогремели взрывы
- Ракетные удары по Николаеву: мэр города просит не публиковать фото и видео до официальной информации
- Рашисты сосредоточат свои авиаудары по четырем направлениям - Минобороны США
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.04.2022 в 01:17
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...