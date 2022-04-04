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Арестович: Мы установим всех преступников из Бучи. Их ждет участь "Черного сентября"

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Никогда не забудем!

Арестович: Мы установим всех преступников из Бучи. Их ждет участь "Черного сентября"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что все российские преступники ответят за резню в Буче.

"Мы всех установим. У нас есть очень четкая задача. Президент об этом очень четко заявил. А дальше будет что-то типа поиска "Черного сентября" (террористы, которых уничтожала израильская разведка "Моссад" - ред.).

Будет точечная месть, никто не уйдет. Это принципиальная позиция. Они в отставке уже будут, на пенсии. А мы будем догонять и догонять, я думаю. Это дело чести Украины", - сказал Арестович.

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В статье: война с Россией
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