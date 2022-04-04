Ярмоленко обыграл Миколенко, турне Шахтера, неудача Малиновского. Главные новости за 3 апреля

UA-Футбол собрал для важнейшие новости за воскресенье, 3 апреля

Как и "Динамо", украинские футболисты "Шахтера" получили разрешение на выезд за пределы страны. Как сообщил Дарио Срна, в ближайшее время горняки переедут в Стамбул, возможно, будут два легионера – Марлон и Исмаили. Уже 13 апреля "Шахтер" сыграет первый благотворительный матч – с "Бешикташем". Затем будут "Фенербахче", "Севилья", ПСЖ, "Хайдук", "Лацио". Все вырученные средства с матчей будут идти на помощь Украине.

На днях в СМИ появилась информация, что луганский клуб может прекратить свое существование. Однако в "Заре" это отрицают: "Заря" была, есть и будет. Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремясь получить призовые места, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене". Правда, отмечается, что решение о снятии того или иного коллектива является прерогативой исключительно президента.

Футбольная федерация Нидерландов во время мартовских матчей сборной провела благотворительный аукцион. Нидерланды выставили на торги все подписанные футболки своих игроков с поединков против Дании (4:2) и Германии (1:1), а также по два экземпляра футболок с автографами всех исполнителей. На футболках были изображены флаги стран, участвовавших во встречах, а также Украины. В общей сложности было выручено 104 681 евро. 90% этой суммы пойдет на благотворительную помощь украинцам, а именно чуть больше 94 тысяч евро. Остальные средства будут переданы нидерландскому отделу ЮНИСЕФ.

Правда, вместе на поле они были чуть больше десяти минут – если Миколенко вышел в старте "Эвертона", то Ярмоленко появился на поле на 82-й. На тот момент счет был 2:1 в пользу молотобойцев, к тому же они играли в большинстве – красную заработал Кин. В итоге игра так и завершилась. "Вест Гэм" идет шестым, тогда как "Эвертон" всего три очка отделяют от зоны вылета. Впрочем, у ирисок два матча в запасе. Кроме того, "Тоттенхэм" разбил "Ньюкасл 5:1" и поднялся на четвертую строчку.

Команда из Бергамо играла с "Наполи" и провалилась. В первом тайме неаполитанцы забили дважды, на второй Руслан не вышел, все в итоге завершилось 1:3 в пользу "Наполи". Команда Спалетти догнала "Милан", который сегодня сыграет с "Болоньей". Но центральный матч 31-го тура все же играли "Ювентус" и "Интер". Судьбу этой встречи определил единственный гол, забитый Чалханоглу с пенальти. "Интер" не отпустил в отрыв конкурентов – он отстает всего на три очка.

В Испании внимание было приковано к матчу "Барселона" – "Севилья". Каталонцы обладали ощутимым преимуществом, но забить смогли только раз – автором победного гола стал Педри. Для команды Хави это уже шестая победа подряд в Ла Лиге. Она вышла на второе место благодаря дополнительным показателям – у "Атлетико" и "Севильи" тоже по 57 очков.

Игра против "Анже" складывалась для "Лиона" непросто. Ткачи дважды выходили вперед, но каждый раз соперник забивал в ответ. На 78-й минуте на замену вышел Тете, а на 80-й он забил победный для Лиона гол - 3:2. ПСЖ разгромил "Лорьян" 5:1, Мбаппе и Неймар забили по два мяча, у Месси один.