В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. После подсчета более 98% бюллетеней победу одерживает правящая партия Фидес. Она получает 53,1% голосов. Ее лидер – Виктор Орбан – считается одним из крупнейших союзников владимира путина в Европе. В частности, Венгрия отказывается пропускать через свою территорию военную помощь Украине, кроме того, Орбан категорически против каких-либо санкций против энергетического сектора страны агрессора.

В своем выступлении после победы на выборах Виктор Обран упомянул Президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его в числе тех, кто мешал во время избирательного процесса.

По его словам, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти, но он сказал, что "каждый цент, который они дали венгерским левым, был напрасными деньгами". Похоже, "венгерские левые были худшей инвестицией Джорджа Сороса".

"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что так многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент" - заявил Орбан.

"Весь мир видит, что венгры любят свою страну. Мы посылаем Европе сообщения, что это не прошлое, это будущее. Это будет наше общее европейское будущее", - добавил он.