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Орбан снова выиграл выборы в Венгрии. В победной речи он упомянул Зеленского как противника

Общие новости
(4 голосов)

Венгры решили не менять власть

Орбан снова выиграл выборы в Венгрии. В победной речи он упомянул Зеленского как противника

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. После подсчета более 98% бюллетеней победу одерживает правящая партия Фидес. Она получает 53,1% голосов. Ее лидер – Виктор Орбан – считается одним из крупнейших союзников владимира путина в Европе. В частности, Венгрия отказывается пропускать через свою территорию военную помощь Украине, кроме того, Орбан категорически против каких-либо санкций против энергетического сектора страны агрессора.

В своем выступлении после победы на выборах Виктор Обран упомянул Президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его в числе тех, кто мешал во время избирательного процесса.

По его словам, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти, но он сказал, что "каждый цент, который они дали венгерским левым, был напрасными деньгами". Похоже, "венгерские левые были худшей инвестицией Джорджа Сороса".

"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что так многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент" - заявил Орбан.

"Весь мир видит, что венгры любят свою страну. Мы посылаем Европе сообщения, что это не прошлое, это будущее. Это будет наше общее европейское будущее", - добавил он.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.04.2022 в 10:42
Бажаю цим ублюдкам нового 1956 року.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.04.2022 в 10:23
Європа пригріла у себе на грудях ще одного маленького ху*ла. Коли вони вже навчаться робити висновки з власних помилок?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
04.04.2022 в 09:21
Тут немного не такая ситуация как показана в статьей. Люди голосовали не за орбана а против оппозиции. К сожалению у них нет достойного соперника и лидера. Не помогло что даже перед выборами пять партий объединились в один блок. Такие себе юли тимошенко и Батькивщина. Вечно вторые.
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+4
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.04.2022 в 09:09
Йоб@ні угри !
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+5
-1
Footballers (Умань)
04.04.2022 в 09:04
Виключити з євросоюзу - путін памагі.
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+7
0
aleks68
04.04.2022 в 08:10
любите свою страну продажные твари.придёт и к вам ....."русский"мир.ещё повоете.
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+7
-1

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