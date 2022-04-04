Рашисты под Киевом убили украинского футбольного тренера

Российские военные преступники продолжают цинично уничтожать мирное украинское население. Очередной жертвой рашистов стал известный украинский футболист и тренер Виктор Аркадьевич Юрченко.

Тело было найдено в многострадальном Бучанском районе Киевской области. Погибшему было 58 лет, а проживал он в Бородянке.

Об этом сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.

Во время игровой карьеры Юрченко выступал за "Машиностроитель". Команда Бородянки в свое время была грандом в Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди любителей. В тот момент 24-летний защитник Виктор Юрченко отметился забитыми голами в обоих финальных матчах.

Юрченко становился чемпионом и обладателем Кубка Киевской области, выиграл Кубок УССР. Забивал победный мяч Александру Шовковскому на НСК "Олимпийский" (тогда еще Республиканский), является одним из немногих защитников, оформивших хет-трик в официальном матче чемпионата.

После окончания игровой карьеры Юрченко работал тренером со взрослыми командами в Бородянке и Песковке.