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Рашисты под Киевом убили украинского футбольного тренера

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Не забудем, не простим

Рашисты под Киевом убили украинского футбольного тренера

Фото: facebook.com/ksrff.com.ua

Новина українською

Российские военные преступники продолжают цинично уничтожать мирное украинское население. Очередной жертвой рашистов стал известный украинский футболист и тренер Виктор Аркадьевич Юрченко.

Тело было найдено в многострадальном Бучанском районе Киевской области. Погибшему было 58 лет, а проживал он в Бородянке.

Об этом сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.

Во время игровой карьеры Юрченко выступал за "Машиностроитель". Команда Бородянки в свое время была грандом в Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди любителей. В тот момент 24-летний защитник Виктор Юрченко отметился забитыми голами в обоих финальных матчах.

Юрченко становился чемпионом и обладателем Кубка Киевской области, выиграл Кубок УССР. Забивал победный мяч Александру Шовковскому на НСК "Олимпийский" (тогда еще Республиканский), является одним из немногих защитников, оформивших хет-трик в официальном матче чемпионата.

После окончания игровой карьеры Юрченко работал тренером со взрослыми командами в Бородянке и Песковке.

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В статье: война с Россией
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