Рашисты под Киевом убили украинского футбольного тренера
Не забудем, не простим
Фото: facebook.com/ksrff.com.ua
Российские военные преступники продолжают цинично уничтожать мирное украинское население. Очередной жертвой рашистов стал известный украинский футболист и тренер Виктор Аркадьевич Юрченко.
Тело было найдено в многострадальном Бучанском районе Киевской области. Погибшему было 58 лет, а проживал он в Бородянке.
Об этом сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.
Во время игровой карьеры Юрченко выступал за "Машиностроитель". Команда Бородянки в свое время была грандом в Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди любителей. В тот момент 24-летний защитник Виктор Юрченко отметился забитыми голами в обоих финальных матчах.
Юрченко становился чемпионом и обладателем Кубка Киевской области, выиграл Кубок УССР. Забивал победный мяч Александру Шовковскому на НСК "Олимпийский" (тогда еще Республиканский), является одним из немногих защитников, оформивших хет-трик в официальном матче чемпионата.
После окончания игровой карьеры Юрченко работал тренером со взрослыми командами в Бородянке и Песковке.
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