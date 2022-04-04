Орки нанесли новые ракетные удары по Николаеву и Одессе
Монстры, а не люди
Getty Images / Global Images Ukraine
Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, это подтвердил городской голова Александр Сенкевич на своем канале в Telegram. По некоторым данным по городу ударили из систем залпового огня "Смерч".
"Друзья, с самого утра русские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как обычно, прошу вас не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в личные сообщения в Facebook".
Также сегодняшней ночью "орки" нанесли новый ракетный удар по одному из объектов в Одессе. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.
"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Информация уточняется".
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