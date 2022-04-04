Командование армии рф хочет мобилизовать 60 тысяч человек - Генштаб ВСУ
Это им не поможет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские власти приступили к мерам скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени.
"При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.
Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.
Командование вооруженных сил российской федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.
Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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