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Командование армии рф хочет мобилизовать 60 тысяч человек - Генштаб ВСУ

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Это им не поможет

Командование армии рф хочет мобилизовать 60 тысяч человек - Генштаб ВСУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские власти приступили к мерам скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени.

"При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Командование вооруженных сил российской федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

Укомплектование вооружением и военной техникой в ​​штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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В статье: война с Россией
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