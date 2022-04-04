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Врачи УАФ помогают восстанавливать бойцов территориальной обороны

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Нашим воинам помогает вся страна

Врачи УАФ помогают восстанавливать бойцов территориальной обороны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Врач УАФ Виталий Килиян в комментарии для Футбол NEWS рассказал, как помогает восстанавливать и лечить украинских воинов во время войны с росией.

"Вернулись к тому, к чему уже обращались. Сейчас планируем лечить много терроборонцев, они страдают от болей в пояснице, спине, из-за того, что наши мышцы позвоночника не привыкли к такой нагрузке, как ношение бронежилетов, касок. Я считаю, что в день можно спокойно лечить и восстанавливать до 30 человек", - сказал Килиян.

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В статье: УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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