Врачи УАФ помогают восстанавливать бойцов территориальной обороны
Нашим воинам помогает вся страна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Врач УАФ Виталий Килиян в комментарии для Футбол NEWS рассказал, как помогает восстанавливать и лечить украинских воинов во время войны с росией.
"Вернулись к тому, к чему уже обращались. Сейчас планируем лечить много терроборонцев, они страдают от болей в пояснице, спине, из-за того, что наши мышцы позвоночника не привыкли к такой нагрузке, как ношение бронежилетов, касок. Я считаю, что в день можно спокойно лечить и восстанавливать до 30 человек", - сказал Килиян.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- ВСУ серьезно повредили элитный российский фрегат
- Венедиктова: Надеюсь, что вы никогда не увидите материалы дел оккупантов
- Игроки Црвены Звезды отказались брать в руки флаг Украины
- Рашисты сосредоточат свои авиаудары по четырем направлениям - Минобороны США
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 14:01 Украинские Михайличенко: Мы реально не имеем возможности играть, но у нас большой шанс попасть на ЧМ
- 13:34 Украинские Красников: Надо приравнять украинский паспорт к паспорту Евросоюза, чтобы наши игроки не считались там легионерами
- 08:28 Украинские Степаненко: В течение двух недель мы завезли помощи на около 2 миллионов гривен
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...