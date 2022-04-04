"Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды". Зеленский выступил на церемонии Грэмми

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми". Цитирует Зеленского портал CNN.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения, 153 ребенка погибли за время войны. И мы уже никогда не увидим, как они рисуют. Война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине. Говорите правду любыми способами – только не молчите".

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR — NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022

"Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях… Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми".

После речи Зеленского последовало выступление "Free" Джона Ледженда, к которому присоединились украинские певицы: Мика Ньютон, Люба Якимчук и Сюзанна Игидан.

VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ — Opinionated Me (@opinion8dmecom) April 4, 2022