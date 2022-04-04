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"Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды". Зеленский выступил на церемонии Грэмми

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Обратился к тем, кому несвойственно молчать

"Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды". Зеленский выступил на церемонии Грэмми

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми". Цитирует Зеленского портал CNN.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения, 153 ребенка погибли за время войны. И мы уже никогда не увидим, как они рисуют. Война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине. Говорите правду любыми способами – только не молчите".

"Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях… Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми".

После речи Зеленского последовало выступление "Free" Джона Ледженда, к которому присоединились украинские певицы: Мика Ньютон, Люба Якимчук и Сюзанна Игидан.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
cnn.com

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