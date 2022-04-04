"Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды". Зеленский выступил на церемонии Грэмми
Обратился к тем, кому несвойственно молчать
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми". Цитирует Зеленского портал CNN.
"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения, 153 ребенка погибли за время войны. И мы уже никогда не увидим, как они рисуют. Война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине. Говорите правду любыми способами – только не молчите".
President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR— NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022
"Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях… Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми".
После речи Зеленского последовало выступление "Free" Джона Ледженда, к которому присоединились украинские певицы: Мика Ньютон, Люба Якимчук и Сюзанна Игидан.
VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ— Opinionated Me (@opinion8dmecom) April 4, 2022
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