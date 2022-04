"Наши дети рисуют ракеты, а не падающие звезды". Зеленский выступил на церемонии Грэмми

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми". Цитирует Зеленского портал CNN.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR

После речи Зеленского последовало выступление "Free" Джона Ледженда, к которому присоединились украинские певицы: Мика Ньютон, Люба Якимчук и Сюзанна Игидан.

VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ