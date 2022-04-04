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Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 4 апреля

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Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 4 апреля

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Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о работе гуманитарных коридоров 4 апреля:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте. 15 автобусов для эвакуации наших людей уже выехали из Запорожья в Мариуполь. Делегация Международного Комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами.

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Продолжаем эвакуацию людей из городов: Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.

Оккупанты постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области. Несмотря на это, мужественные полицейские, военные и водители под руководством председателя Луганской областной ВГА продолжают помогать эвакуироваться гражданскому населению.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
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