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Плюс 300 двухсотых. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Танков и самолетов скоро будут круглые цифры

Плюс 300 двухсотых. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной по состоянию на утро 4 апреля.

Число уничтоженного личного состава увеличилось на 300, сейчас эта цифра составляет 18300 человек.

Уничтоженных танков в сутки насчитали всего три, общая – 647. Боевых бронированных машин прибавилось 14, в общей сложности уничтожено 1844 единицы. Автомобилей в настоящее время уничтожено 1273 (+24 в сутки).

Артиллерийских систем удалось обезвредить пять, в общей сложности уже 330 единиц, РСЗО - +2, всего 107. Количество уничтоженных средств ПВО не изменилось – 54.

Что касается самолетов, то за воскресенье прибавилось четыре сбитых, в общей сложности уже 147, вертолетов как и днем ​​ранее 134, беспилотников на три больше, чем вчера – 92.

Другие потери россиян:

  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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