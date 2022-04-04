Плюс 300 двухсотых. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Танков и самолетов скоро будут круглые цифры
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян в войне с Украиной по состоянию на утро 4 апреля.
Число уничтоженного личного состава увеличилось на 300, сейчас эта цифра составляет 18300 человек.
Уничтоженных танков в сутки насчитали всего три, общая – 647. Боевых бронированных машин прибавилось 14, в общей сложности уничтожено 1844 единицы. Автомобилей в настоящее время уничтожено 1273 (+24 в сутки).
Артиллерийских систем удалось обезвредить пять, в общей сложности уже 330 единиц, РСЗО - +2, всего 107. Количество уничтоженных средств ПВО не изменилось – 54.
Что касается самолетов, то за воскресенье прибавилось четыре сбитых, в общей сложности уже 147, вертолетов как и днем ранее 134, беспилотников на три больше, чем вчера – 92.
Другие потери россиян:
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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