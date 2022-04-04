Шовковский: Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом

Бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский шокирован ужасными военными преступлениями российских оккупантов в нашей стране.

"Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к тому, что произошло и, к сожалению, еще происходит. Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом!

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.