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Шовковский: Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом

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Зверства оккупантов никогда не будут прощены

Шовковский: Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский шокирован ужасными военными преступлениями российских оккупантов в нашей стране.

"Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к тому, что произошло и, к сожалению, еще происходит. Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом!

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

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В статье: Александр Шовковский война с Россией
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