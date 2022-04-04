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Жителей Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться. Враг готовится к прорыву

Общие новости
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(4 голосов)

На востоке Украины будут тяжелые бои

Жителей Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться. Враг готовится к прорыву

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться из-за наступления армия агрессора.

"Идет накопление личного состава техники, готовятся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного, но наши защитники отразили атаку, подбили несколько танков, десятки погибших среди врагов", - заявил утром глава Луганской ОВА.

Он добавил, что оккупанты будут уничтожать все на своем пути.

Ранее с призывом покинуть область обратился глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Напомним, на прошлой неделе россияне начали вывод войск с Киевской и Черниговской областей. По данным Генштаба ВСУ, их перебрасывают в зону ООС. Министерство нападения рф объявило, что сосредоточит все усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
04.04.2022 в 13:17
Всіх евакуювати і замінувати.
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can (Торонто, Львов)
04.04.2022 в 12:42
Да хрен эти ублюдки выпустят людей. Какое же дерьмо этот рюський мир! Возможность уйти будет только из подконтрольной нам территории.
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Extrim4ik (Extreme)
04.04.2022 в 11:59
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