Жителей Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться. Враг готовится к прорыву

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться из-за наступления армия агрессора.

"Идет накопление личного состава техники, готовятся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного, но наши защитники отразили атаку, подбили несколько танков, десятки погибших среди врагов", - заявил утром глава Луганской ОВА.

Он добавил, что оккупанты будут уничтожать все на своем пути.

Ранее с призывом покинуть область обратился глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Напомним, на прошлой неделе россияне начали вывод войск с Киевской и Черниговской областей. По данным Генштаба ВСУ, их перебрасывают в зону ООС. Министерство нападения рф объявило, что сосредоточит все усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.