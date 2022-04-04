Жителей Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться. Враг готовится к прорыву
На востоке Украины будут тяжелые бои
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться из-за наступления армия агрессора.
"Идет накопление личного состава техники, готовятся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного, но наши защитники отразили атаку, подбили несколько танков, десятки погибших среди врагов", - заявил утром глава Луганской ОВА.
Он добавил, что оккупанты будут уничтожать все на своем пути.
Ранее с призывом покинуть область обратился глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Напомним, на прошлой неделе россияне начали вывод войск с Киевской и Черниговской областей. По данным Генштаба ВСУ, их перебрасывают в зону ООС. Министерство нападения рф объявило, что сосредоточит все усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.
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