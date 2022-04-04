Путем репрессий. Главное сми рф опубликовало статью с призывом "деукраинизировать" Украину

"Риа новости" – одно из крупнейших информационных агентств мира, принадлежащее российскому государству. Оно является одним из главных рупоров пропагандистской машины рашистов. Поэтому к материалам, опубликованным на сайте "риа новостей", следует относиться со всей серьезностью, ведь они фактически ретранслируют то, что на уме у кремля.

Помнится, как на третий день на сайте "риа новостей" случайно была опубликована статья о победе российской армии над Украиной и о том, что теперь мировой порядок окончательно изменен. Правда, на фоне провала блицкрига это выглядело смешно. Материал был сразу же снят с сайта.

Сегодня встретив яростное сопротивление украинского народа, российские пропагандисты решили окончательно сбросить маски и откровенно перешли к нацистской риторике. Риа новости опубликовали статью под названием "Что россия должна сделать с Украиной" авторства Тимофея Сергейцева. Этот философ-неонацист (к слову, бывший гражданин Украины, бывший консультант Кучмы и Януковича) откровенно называет украинцев "пособниками нацистов", которые нужно перевоспитать путем жестоких репрессий.

Он пишет о том, что "для этих территорий" (т.е. для Украины) невозможно допустить "никакого плана Маршала" и "никакого нейтралитета". Сергейцев настаивает на том, что нужно провести "денацификацию", к которой фактически приравнивает "деукраинизацию".

Автор подчеркивает, что Украина – "невозможна в качестве национального государства".

В общем-то, ничего нового о позиции россиян мы не узнали. Но эта статья еще раз напоминает – договориться с врагом не получится, он просто не признает права украинцев на свое существование.