Нидерландский клуб собрал 25 тысяч евро для переселенцев из Украины
"Утрехт" разрешил детям бесплатно тренироваться
Фото: instagram.com/elevchenko
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о благотворительных инициативах "Утрехта". Нидерландский клуб собрал свыше 25 100 тысяч евро для украинских переселенцев.
"Клуб Уэсли Снейдера решил помочь не словом, а делом. Собрали деньги, и, к тому же, все украинские дети в "Утрехте" могут тренироваться и играть в этом клубе бесплатно", - написал Левченко в своем Instagram.
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