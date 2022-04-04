Нидерландский клуб собрал 25 тысяч евро для переселенцев из Украины

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о благотворительных инициативах "Утрехта". Нидерландский клуб собрал свыше 25 100 тысяч евро для украинских переселенцев.

"Клуб Уэсли Снейдера решил помочь не словом, а делом. Собрали деньги, и, к тому же, все украинские дети в "Утрехте" могут тренироваться и играть в этом клубе бесплатно", - написал Левченко в своем Instagram.