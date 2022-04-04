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Песков о зверствах россиян в Буче: Мы бы требовали прислушаться к аргументации россии

Общие новости
(1 голосов)

Они просто не умеют по-другому – только врать

Песков о зверствах россиян в Буче: Мы бы требовали прислушаться к аргументации россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мир шокирован тем, что россияне натворили в городах и селах вблизи Киева. Множество преступлений против человечности уже задокументированы, но появляются все новые и новые факты зверств и бесчинств, учиненных российской армией, когда она стояла в Буче, Гостомеле, Ирпене и других населенных пунктах.

Но на самой россии, конечно же, все обвинения отвергают. "Честь" озвучить позицию кремля по "новым Сребреницам" выпала пресс-секретарю путина (хуйла) дмитрию пескову. Он заявил, что россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, тема должна обсуждаться на международном уровне.

"Распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты российского Минобороны выявили признаки видеоподлога и фейков. Фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны. Мы бы требовали, чтобы международные лидеры не спешили с огульными обвинениями и прислушались к аргументации России", - заявил путинский холуй.

В таких случаях принято говорить: без комментариев.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Extrim4ik (Extreme)
04.04.2022 в 13:49
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0
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Spokoyno (Київ)
04.04.2022 в 13:32
Орки та їх хуйло Канібали не можуть зрозуміти, що вбивати людей, гвалтувати та катувати то НЕЛЮДСЬКІ дії!
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+2
0
aleks68
04.04.2022 в 13:19
лучше сдохните твари
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+4
0
Черноморчик (Одесса )
04.04.2022 в 13:16
Одним словом НЕЛЮДИ
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+3
0

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