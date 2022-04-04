Песков о зверствах россиян в Буче: Мы бы требовали прислушаться к аргументации россии
Они просто не умеют по-другому – только врать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мир шокирован тем, что россияне натворили в городах и селах вблизи Киева. Множество преступлений против человечности уже задокументированы, но появляются все новые и новые факты зверств и бесчинств, учиненных российской армией, когда она стояла в Буче, Гостомеле, Ирпене и других населенных пунктах.
Но на самой россии, конечно же, все обвинения отвергают. "Честь" озвучить позицию кремля по "новым Сребреницам" выпала пресс-секретарю путина (хуйла) дмитрию пескову. Он заявил, что россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, тема должна обсуждаться на международном уровне.
"Распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты российского Минобороны выявили признаки видеоподлога и фейков. Фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны. Мы бы требовали, чтобы международные лидеры не спешили с огульными обвинениями и прислушались к аргументации России", - заявил путинский холуй.
В таких случаях принято говорить: без комментариев.
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