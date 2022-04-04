К обеду понедельника россияне нанесли 8 авиаударов по Мариуполю

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную дневную сводку за 4 апреля. На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия россиян сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг в первой половине понедельника нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои.

«Украинские защитники и защитницы держат оборону города», указывает Генштаб, добавляя, что враг завершает перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Для уточнения позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвинково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражковка, силами танковой ротной тактической группы враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.