Автор шедевра "Никогда мы не будем братьями" опубликовала новый стих о войне
"За Харьков, Марик, Ирпень".
instagram.com/anastasiia_dmytruk
Анастасия Дмитрук - украинская поэтесса и общественный деятель, ставшая известной благодаря стихотворению "Никогда мы не будем братьями", который был написан в марте 2014 года после аннексии Крыма.
Ровно через восемь лет Анастасия опубликовала другой стих под названием "За Харьков, Марик, Ирпень".
"Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", - пишет Анастасия в комментарии к видео.
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