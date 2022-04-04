Автор шедевра "Никогда мы не будем братьями" опубликовала новый стих о войне

Анастасия Дмитрук - украинская поэтесса и общественный деятель, ставшая известной благодаря стихотворению "Никогда мы не будем братьями", который был написан в марте 2014 года после аннексии Крыма.

Ровно через восемь лет Анастасия опубликовала другой стих под названием "За Харьков, Марик, Ирпень".

"Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", - пишет Анастасия в комментарии к видео.