В Буче погибли не менее 400 человек

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире Радио Свобода сообщил, что в городе Буча, что под Киевом, во время оккупации российскими войсками погибли по меньшей мере 400 человек.

"Продолжаем осматривать подвалы, дома. Люди хоронили погибших непосредственно на придомовой территории, на детских площадках. Поэтому цифра уточняется", – сообщил Вадим Денисенко.

Напомним, на прошлой неделе россияне начали выводить войска из Киевской и Черниговской областей. В освобожденных городах были обнаружены сотни замученных мирных жителей. Тела погибших либо лежали под открытым небом, либо были брошены в братские могилы. Фотографии погибших в гражданской одежде, иногда со связанными руками, опубликовали западные информационные агентства, в частности Reuters, AFP, Getty Images.

Шокирующие кадры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов Киевской области спровоцировали серию резких заявлений мировых политиков. В то же время россияне нагло заявляют, что все это спецоперация украинцев по дискредитации армии России.