Зеленский посетил Бучу. Он все еще готов к переговорам с россией

В понедельник, 4 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча, в котором были обнаружены сотни зверски убитых мирных граждан.

Во время поездки корреспондент Би-би-си спросил у Зеленского - считает ли он все еще возможным обсуждать мир с россией.

"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - сказал Зеленский.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявлял, что российские войска убили в городе по меньшей мере 400 человек.

Напомним, на прошлой неделе россияне начали выводить войска из Киевской и Черниговской областей. В освобожденных городах были обнаружены сотни замученных мирных жителей. Тела погибших либо лежали под открытым небом, либо были брошены в братские могилы. Фотографии погибших в гражданской одежде, иногда со связанными руками, опубликовали западные информационные агентства, в частности Reuters, AFP, Getty Images.

Шокирующие кадры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов Киевской области спровоцировали серию резких заявлений мировых политиков. В то же время россияне нагло заявляют, что все это спецоперация украинцев по дискредитации армии России.