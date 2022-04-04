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Зеленский посетил Бучу. Он все еще готов к переговорам с россией

Общие новости
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(4 голосов)

Войну нужно заканчивать ... нашей победой

Зеленский посетил Бучу. Он все еще готов к переговорам с россией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 4 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча, в котором были обнаружены сотни зверски убитых мирных граждан.

Во время поездки корреспондент Би-би-си спросил у Зеленского - считает ли он все еще возможным обсуждать мир с россией.

"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - сказал Зеленский.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявлял, что российские войска убили в городе по меньшей мере 400 человек.

Напомним, на прошлой неделе россияне начали выводить войска из Киевской и Черниговской областей. В освобожденных городах были обнаружены сотни замученных мирных жителей. Тела погибших либо лежали под открытым небом, либо были брошены в братские могилы. Фотографии погибших в гражданской одежде, иногда со связанными руками, опубликовали западные информационные агентства, в частности Reuters, AFP, Getty Images.

Шокирующие кадры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов Киевской области спровоцировали серию резких заявлений мировых политиков. В то же время россияне нагло заявляют, что все это спецоперация украинцев по дискредитации армии России.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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aleks68
04.04.2022 в 15:51
какие переговоры???с лапотной мразью?после всего. .......
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C_Ballack (Днепр)
04.04.2022 в 16:29
т.е. наши люди должны месяцами жить в оккупации, там где временно осели орки, и каждый день испытывать весь тот ужас, который мы узнали происходил в Буче? Ну просто феерический долб*еб....
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0

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