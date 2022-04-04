Живого места не осталось. Минобороны показал уничтоженный оккупантами городок Бородянка – ВИДЕО

Украинская Армия наконец-то выгнала россиян из Киевской и Черниговской областей. Но последствия месячной оккупации мы будем переваривать еще очень долго. Как пример, городок Бородянка на Киевщине, в котором до вторжения жило чуть больше 13 тысяч человек.

Министерство обороны Украины опубликовало видео, демонстрирующее, что произошло с Бородянкой за прошлый месяц. «Россия совершает геноцид украинского народа, но украинский народ непобедим», - резюмирует Минобороны.