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Живого места не осталось. Минобороны показал уничтоженный оккупантами городок Бородянка – ВИДЕО

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Маленький эпизод большой войны

Живого места не осталось. Минобороны показал уничтоженный оккупантами городок Бородянка – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская Армия наконец-то выгнала россиян из Киевской и Черниговской областей. Но последствия месячной оккупации мы будем переваривать еще очень долго. Как пример, городок Бородянка на Киевщине, в котором до вторжения жило чуть больше 13 тысяч человек.

Министерство обороны Украины опубликовало видео, демонстрирующее, что произошло с Бородянкой за прошлый месяц. «Россия совершает геноцид украинского народа, но украинский народ непобедим», - резюмирует Минобороны.

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В статье: война с Россией
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