Зеленский - о Мариуполе: Думаю, что в ближайшие дни, а может часы у нас появится ответ

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи рассказал о ситуации в Мариуполе. По словам главы государства, вопрос с городом может решиться в ближайшие дни или и часы.

"В Мариуоле одна из самых сложных ситуаций. Все реальные сценарии, боюсь, я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи и я, и головком в принципе ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Непросто там. Думаю, что ближайшие дни, а может ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос, на который никак никто не может найти ответ. Зависит все вы знаете, к сожалению, от кого.

Деблокада? Я частично сказал ответ и на это", - сказал Зеленский.