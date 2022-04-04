УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский - о Мариуполе: Думаю, что в ближайшие дни, а может часы у нас появится ответ
В тренде

Зеленский - о Мариуполе: Думаю, что в ближайшие дни, а может часы у нас появится ответ

Общие новости
(2 голосов)

Все зависит от ВВХ

Зеленский - о Мариуполе: Думаю, что в ближайшие дни, а может часы у нас появится ответ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи рассказал о ситуации в Мариуполе. По словам главы государства, вопрос с городом может решиться в ближайшие дни или и часы.

"В Мариуоле одна из самых сложных ситуаций. Все реальные сценарии, боюсь, я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи и я, и головком в принципе ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Непросто там. Думаю, что ближайшие дни, а может ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос, на который никак никто не может найти ответ. Зависит все вы знаете, к сожалению, от кого.

Деблокада? Я частично сказал ответ и на это", - сказал Зеленский.

Напомним, что к обеду понедельника россияне нанесли 8 авиаударов по Мариуполю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ураган (Запорожье)
04.04.2022 в 17:53
Не ужели малороские базы начнут бомбить
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...