Зеленский - о Мариуполе: Думаю, что в ближайшие дни, а может часы у нас появится ответ
Все зависит от ВВХ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи рассказал о ситуации в Мариуполе. По словам главы государства, вопрос с городом может решиться в ближайшие дни или и часы.
"В Мариуоле одна из самых сложных ситуаций. Все реальные сценарии, боюсь, я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи и я, и головком в принципе ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Непросто там. Думаю, что ближайшие дни, а может ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос, на который никак никто не может найти ответ. Зависит все вы знаете, к сожалению, от кого.
Деблокада? Я частично сказал ответ и на это", - сказал Зеленский.
Напомним, что к обеду понедельника
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