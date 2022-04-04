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Литва высылает из страны российских дипломатов

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(2 голосов)

Латвия также сузит дипломатические отношения с эрефией

Литва высылает из страны российских дипломатов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Правительство Литвы приняло решение выслать посла террористической организации "российская федерация" из страны. Об этом сообщает издание delfi.lv. Также Министерство иностранных дел Литвы закрывает рашистское консульство в Клайпеде. Литва больше не нуждается в после на россии, поэтому он вернётся на родину. Общение с Россией продолжится на уровне поверенных в делах.

"Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняла решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву

Мое стремление и стремление литовского правительства - чтобы суды как можно скорее дали оценку преступлениям и чтобы потребовали реальной ответственности от людей, которые давали поручения, которые приказывали совершать эти преступления и которые их непосредственно совершили", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В Латвии также готовятся к уменьшению дипломатической активности со страной-агрессором. Об этом в твиттере написал премьер-министр страны Эдгар Ринкевич. Про конкретные решения будет объявлено после завершения внутренних процедур.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.04.2022 в 18:14
На россии дипломаты? Чемоданы без ручек.
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