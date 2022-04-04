Литва высылает из страны российских дипломатов

Правительство Литвы приняло решение выслать посла террористической организации "российская федерация" из страны. Об этом сообщает издание delfi.lv. Также Министерство иностранных дел Литвы закрывает рашистское консульство в Клайпеде. Литва больше не нуждается в после на россии, поэтому он вернётся на родину. Общение с Россией продолжится на уровне поверенных в делах.

"Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняла решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву

Мое стремление и стремление литовского правительства - чтобы суды как можно скорее дали оценку преступлениям и чтобы потребовали реальной ответственности от людей, которые давали поручения, которые приказывали совершать эти преступления и которые их непосредственно совершили", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В Латвии также готовятся к уменьшению дипломатической активности со страной-агрессором. Об этом в твиттере написал премьер-министр страны Эдгар Ринкевич. Про конкретные решения будет объявлено после завершения внутренних процедур.