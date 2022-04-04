Орки со стороны Херсона нанесли ракетный удар по Николаеву
В город прилетели кассетные снаряды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Войска страны-террориста нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом на своей странице в телеграм сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам позже. Не публикуйте фото и видео! Не помогаем врагу!", - призывает Сенкевич.
Очевидцы говорят, что снаряды в сторону Николаева были выпущены с Херсона.
Напомним, что это уже не первые ракетные удары по Николаеву за последние сутки. В результате
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зеленский посетил Бучу. Он все еще готов к переговорам с россией
- Песков о зверствах россиян в Буче: Мы бы требовали прислушаться к аргументации россии
- Ярмоленко обыграл Миколенко, турне Шахтера, неудача Малиновского. Главные новости за 3 апреля
- Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...