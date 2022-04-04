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Орки со стороны Херсона нанесли ракетный удар по Николаеву

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В город прилетели кассетные снаряды

Орки со стороны Херсона нанесли ракетный удар по Николаеву

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Войска страны-террориста нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом на своей странице в телеграм сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам позже. Не публикуйте фото и видео! Не помогаем врагу!", - призывает Сенкевич.

Очевидцы говорят, что снаряды в сторону Николаева были выпущены с Херсона.

Напомним, что это уже не первые ракетные удары по Николаеву за последние сутки. В результате утреннего обстрела сегодня пострадало гинекологическое отделение одной из городских больниц.

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В статье: война с Россией
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