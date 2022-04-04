Орки со стороны Херсона нанесли ракетный удар по Николаеву

Войска страны-террориста нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом на своей странице в телеграм сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам позже. Не публикуйте фото и видео! Не помогаем врагу!", - призывает Сенкевич.

Очевидцы говорят, что снаряды в сторону Николаева были выпущены с Херсона.