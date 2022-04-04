Житомирская область освобождена от оккупантов

На территории Житомирской области больше нет войск страны-недоразумения. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в видеообращении.

"Мы поэтапно откидывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня российских оккупационных войск на территории Житомирщины нет. Они ушли из Народницкой территориальной громады, где были окопаны, частично оставив боеприпасы. Но также заминировали частные дома, леса. Фактически оставив за собой следы войны.

Хочу напомнить, что война не закончилась. Российские оккупационные войска просто передислоцируют свои силы и средства. Они продолжают дальше гатить на востоке и юге, обстреливать из ракет мирные города и села. Но я уверен, мы победим! ", - сказал Бунечко.