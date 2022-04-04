Байден: Мы должны продолжать поставлять Украине оружие

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден вновь подтвердил свои слова, что владимир путин является военным преступником. Также он заявил, что США продолжают работать над новыми санкциями против ерефии.

"Вы можете помнить, что меня критиковали за то, что я назвал путина военным преступником . Но это правда, вы видели, что произошло в Буче. Это подтверждение того, что он военный преступник.

Мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать поставлять Украине оружие, необходимое для продолжения борьбы, и мы должны получить все детали, чтобы это могло быть фактическим - провести судебный процесс военного преступления.

Этот парень жесток, и то, что происходит в Буче, вызывает возмущение, все это видели.

Мы продолжаем работать над новым пакетом санкций", - сказал Байден.